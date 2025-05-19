أخبار الرياضة اليوم: مفاوضات مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة بيراميدز.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل اجتماعه مع الأندية.. الزمالك يهزم الأهلي في قبل نهائي دوري سوبر السلة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن كواليس المفاوضات الجارية مع طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، لتولي مهمة رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإدارة الحالية.

في ضوء الاجتماع الذي عُقد بين رئيس رابطة أندية القسم الأول وممثلي الأندية، وما أسفر عنه من قرارات، تقرر تأجيل الاجتماع المزمع انعقاده بين الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم يوم ٢٠ مايو، إلى يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بحضور الأندية ومجلس إدارة الرابطة.

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فوزًا مهمًّا على نظيره الأهلي بنتيجة (67-59)، في الجولة الرابعة من سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي من دوري السوبر.

تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بعد فوزه على نظيره فانز الكاميرونى بنتيجة 39-18، ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي.

قال وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت: إن قرارات رابطة الأندية المحترفة الأخيرة، بما فيها قرار إلغاء الهبوط نهائية ومحصنة، ولا تحتاج إلي موافقة اتحاد الكرة.

قال المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي:"لا يوجد نادٍ رفض إلغاء الهبوط بالدوري هذا الموسم، 15 ناديا بما فيهم إنبي، وافقوا بالإجماع على إلغاء الهبوط".

بدأ منذ قليل اجتماع محافظ بورسعيد اللواء محب حبشى، وأعضاء مجلس إدارة النادي المصري بعد استقالة كامل أبو على من رئاسة النادي.

ومن المنتظر أن يتضمن الاجتماع محاولة لتقريب وجهات النظر وعدول كامل أبو علي عن الاستقالة.

انتهت مباراة الجزيرة الإماراتي أمام الوحدة، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإماراتي “دوري أدنوك للمحترفين”.

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الإثنين، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب سعودي ضمن جوائز الموسم الرياضي 2024-2025.

استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إعادة وسام ابو علي مهاجم الأحمر إلي تشكيل الفريق الأساسي خلال مواجهة فاركو المقبلة في الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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