عقد 5 سنوات، تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن كواليس المفاوضات الجارية مع طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، لتولي مهمة رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإدارة الحالية.

مصدر داخل بيراميدز يكشف تفاصيل المفاوضات مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

وأوضح المصدر، أن أبو زيد تواجد في الإمارات الأسبوع الماضي لمدة 48 ساعة، بناءً على دعوة من ملاك النادي، الذين قاموا بحجز طائرة خاصة له من القاهرة إلى أبو ظبي، في إطار حرصهم على إتمام التفاوض في أجواء مريحة وسرية.

وأضاف المصدر: "عرض رئاسة النادي لم يكن جديدًا على الكابتن طاهر، حيث سبق وتم عرضه عليه في العام الماضي، لكنه رفض وقتها نظرًا لارتباطه التاريخي بالنادي الأهلي وجماهيره".

وتابع: "العرض يتضمن عقدًا يمتد لعام واحد قابل للتجديد، إلا أن أبو زيد أبدى رفضه لهذا الشكل، وطلب أن يكون العقد لمدة خمس سنوات لضمان الاستقرار وتنفيذ خطته بشكل متكامل".

طاهر أبو زيد

وأكد المصدر أن موقف طاهر أبو زيد من العرض شهد تغيرًا واضحًا، إذ كان يرفض في السابق بشكل قاطع، لكن المفاوضات الأخيرة جعلته أكثر انفتاحًا على الفكرة، خاصة بعد أن طُلب منه وضع رؤية كاملة لمستقبل النادي.

وأشار المصدر إلى أن أبو زيد اشترط أن تكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات، وأن يبدأ برنامجه بتأسيس إستاد خاص للنادي، ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة بيراميدز رياضيًا وإداريًا.

واختتم المصدر حديثه قائلًا: "الأمر الان متوقف على موافقة ملاك بيراميدز على طلبات طاهر أبو زيد قبل أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي".

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