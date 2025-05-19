الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عقد 5 سنوات، تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

طاهر أبو زيد
طاهر أبو زيد

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن كواليس المفاوضات الجارية مع  طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، لتولي مهمة رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإدارة الحالية.

مصدر داخل بيراميدز يكشف تفاصيل المفاوضات مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

وأوضح المصدر، أن أبو زيد تواجد في الإمارات الأسبوع الماضي لمدة 48 ساعة، بناءً على دعوة من ملاك النادي، الذين قاموا بحجز طائرة خاصة له من القاهرة إلى أبو ظبي، في إطار حرصهم على إتمام التفاوض في أجواء مريحة وسرية.

وأضاف المصدر: "عرض رئاسة النادي لم يكن جديدًا على الكابتن طاهر، حيث سبق وتم عرضه عليه في العام الماضي، لكنه رفض وقتها نظرًا لارتباطه التاريخي بالنادي الأهلي وجماهيره".

وتابع: "العرض يتضمن عقدًا يمتد لعام واحد قابل للتجديد، إلا أن أبو زيد أبدى رفضه لهذا الشكل، وطلب أن يكون العقد لمدة خمس سنوات لضمان الاستقرار وتنفيذ خطته بشكل متكامل".

طاهر أبو زيد 
طاهر أبو زيد 

وأكد المصدر أن موقف طاهر أبو زيد من العرض شهد تغيرًا واضحًا، إذ كان يرفض في السابق بشكل قاطع، لكن المفاوضات الأخيرة جعلته أكثر انفتاحًا على الفكرة، خاصة بعد أن طُلب منه وضع رؤية كاملة لمستقبل النادي.

وأشار المصدر إلى أن أبو زيد اشترط أن تكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات، وأن يبدأ برنامجه بتأسيس إستاد خاص للنادي، ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة بيراميدز رياضيًا وإداريًا.

واختتم المصدر حديثه قائلًا: "الأمر الان متوقف على موافقة ملاك بيراميدز على طلبات طاهر أبو زيد قبل أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي".

بيراميدز ينافس الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

عمرو أديب يكشف عن تعطيل إعلان الأهلي بطلا للدوري بسبب تحركات بيراميدز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز طاهر أبو زيد نادي بيراميدز اخبار بيراميدز الكابتن طاهر أبو زيد

مواد متعلقة

بيراميدز ينافس الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

عمرو أديب يكشف عن تعطيل إعلان الأهلي بطلا للدوري بسبب تحركات بيراميدز
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم

رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

نص أقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها، الحرامي غير الأرقام السرية للخزائن

عقد 5 سنوات، تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 19-5-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

النظام الجديد في اختبارات القدرات بالجامعات بتنسيق 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل زيارة المسجد النبوي واجبة في الحج؟ وما هو الوقت المختار لها؟

خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها (فيديو)

تفسير رؤية جواز السفر في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية