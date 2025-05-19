وليد دعبس: قرارات رابطة الأندية نهائية ولا تأجيل لمباراة بيراميدز وسيراميكا

قال وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت: إن قرارات رابطة الأندية المحترفة الأخيرة، بما فيها قرار إلغاء الهبوط نهائية ومحصنة، ولا تحتاج إلي موافقة اتحاد الكرة.

هل تنتظر رابطة الأندية اعتماد اتحاد الكرة للقرارات الأخيرة

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لا ننتظر اعتماد اتحاد الكرة لقرارات الرابطة، ولكن يجب التنسيق مع الجبلاية لا سيما فيما يتعلق بلجنة الحكام التي تدير مباريات أندية الرابطة.

استقلالية قرارات رابطة الأندية



وتابع:"قرارات رابطة الأندية تنبع من استقلالية الجمعية العمومية، والأندية هي من تدير الدوري العام وليس غيرها، أما اتحاد الكرة فيجب أن يقتصر فقط على المنتخبات الوطنية".

وبشأن قرار إلغاء الهبوط، أوضح: القرار كان دعمًا للأندية الشعبية التي تساهم بقوة في حقوق الرعاية، معقبا:"لو شيلنا الفرق الجماهيرية يبقى مش هنعرف نبيع".





وفيما يتعلق بتأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا، شدد على أنه لا تأجيل لأي مباراة، وسيتم الالتزم بالمواعيد المحددة سابقا.



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