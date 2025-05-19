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رياضة

كرة السلة، الزمالك يهزم الأهلي قبل نهائي دوري السوبر

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فوزا مهما على نظيره الأهلي بنتيجة (67-59)، في الجولة الرابعة من سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي من دوري السوبر.

بهذه النتيجة يعادل الزمالك سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي بنتيجة (2-2) وتقام مباراة فاصلة غدا الثلاثاء.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى قبل أن يعود الأهلي ويفوز في مواجهتين متتاليتين ثم فوز الزمالك في الجولة الرابعة.

وأقيم الدور نصف النهائي بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

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