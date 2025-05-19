محافظ بورسعيد يترأس اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي المصري بعد استقالة كامل أبو علي

بدأ منذ قليل اجتماع محافظ بورسعيد اللواء محب حبشى، وأعضاء مجلس إدارة النادي المصرى بعد استقالة كامل أبو على من رئاسة النادي.

ومن المنتظر أن يتضمن الاجتماع محاولة لتقريب وجهات النظر وعدول كامل أبوعلى عن الاستقالة

وفى حال تمسك رئيس المصرى بالإستقالة سيكون هناك أمام أعضاء المصرى خيارين اما إستكمال مدة المجلس بدون كامل أبوعلى وإختيار رئيس جديد من بينهم

أما فى حال رغبة أى عضو بالاستقالة وعدم اكتمال النصاب القانونى لمجلس الإدارة سيكون الاتجاه لتعيين لجنة تدير النادى لحين إقامة جمعية عمومية في أقرب وقت.

وهناك ثلاثة من أعضاء إدارة المصرى قرروا الاستقالة فى حال تمسك كامل أبوعلى بالاستقالة

استقالة كامل أبو علي من المصري

تقدم كامل ابو علي رئيس النادي المصري باستقالته عن رئاسة النادي مبررا ذلك بسبب ظروفه الصحية.

وطبقًا للقواعد القانونية يتم استمرار المجلس حتى اقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لمجلس الادارة.

اسباب استقالة كامل أبو علي

وبرر كامل أبو علي استقالته من رئاسة النادي المصري البورسعيدي لظروفه الصحية التى تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي وفق ما أكد عليه فى بيان استقالته التى تقدم بها إلى السيد اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد.

المحافظ يوجه له الشكر ويعد بتكريم كامل أبو علي



ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد تقديره البالغ لكامل أبو على بالنظر إلى مسيرته وعطائه الكبير في إدارته للمنظومة الرياضية في النادي المصري والذي يعد واحد من أهم الأندية الجماهيرية المصرية.

كامل ابو علي

ميمي عبد الرازق مديرا فنيا للمصري

أعلن مجلس إدارة النادي المصري تعيين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا للفريق وتوجيه الشكر لـ التونسي أنيس بوجلبان امس الاحد.

وتم الاتفاق على أن يتولي ميمي عبد الرازق منصب المدير الفني للفريق وتمت الموافقة على تشكيل الجهاز الفني والاداري والطبي الجديد بمعرفة ميمي عبد الرازق والذي جاء كالتالي..

ميمي عبد الرازق مديرا فنيا

محمد معوض مدربا عامل

السعيد إبراهيم مدربا مساعدا

سيف داوود مديرا للكرة

تفاصيل إنهاء التعاقد مع أنيس بوجلبان

ووافق انيس بوجلبان وجهازه المعاون علي إنهاء التعاقد بالتراضي

وجاء قرار الاستغناء عن بوجلبان بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها المصري أمام سيرانيكا برباعية نظيفة ف الجولة السابعة من الدوري

وعاني المصري من سوء نتائج ومستوي خلال الموسم الحالي وودع كأس مصر من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1

وودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية من ربع النهائي أمام سيمبا التنزاني بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

كما فشل في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

جدير بالذكر أن أمل الحصول علي المركز الرابع مازال موجود بعد الفوز علي البنك الأهلي وحرس الحدود في المباراتين القادمين

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