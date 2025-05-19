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رياضة

الأهلى يتأهل لربع نهائى الكؤوس الأفريقية لليد بعد الفوز على فانز الكاميرونى

يد الأهلي
يد الأهلي

تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بعد فوزه على نظيره فانز الكاميرونى بنتيجة 39-18، ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي.

الأهلي يفوز على الترجي 

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مساء أمس على نظيره فريق الترجي التونسي، بنتيجة 25-23، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة الأولى في دور المجموعات على فريق ريد ستار الإيفواري، بنتيجة 39-18، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18.

ويتواجد فريق رجال اليد في المجموعة الثانية التي تضم الترجي التونسي وريد ستار الإيفواري وفانز الكاميروني والجيش الملكي المغربي.

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الأهلي النادي الأهلي فانز الكاميروني الترجي التونسي

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