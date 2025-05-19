رئيس الإسماعيلي: لن ننتظر قرارا بإلغاء الهبوط مرة أخرى وهذا موقف إنبي

قال المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي:"لا يوجد نادٍ رفض إلغاء الهبوط بالدوري هذا الموسم، 15 ناديا بما فيهم إنبي، وافقوا بالإجماع على إلغاء الهبوط".

دعم الأندية الشعبية لتجنب تعرضها للهبوط

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: لابد من النظر إلى الأندية الشعبية لعدم تعرضها لخطر الهبوط مرة أخرى.

ولفت إلى أن قرار إلغاء الهبوط طوق نجاة لكل الأندية المهددة بالهبوط وعددها 4 أندية، وسيتم تلافي السلبيات الناتجة عن الموسم الاستثنائي في الموسم القادم، حيث سيكون هناك عدد مباريات كاف لكل ناد.

وتابع: لن ننتظر قرار بإلغاء الهبوط مرة أخرى، وخلال أسبوعين سنتخلص من القضايا ضد النادي لدعم الفريق ورفع إيقاف القيد بعد دفع مبالغ تصل الي 9 مليون دولار.



وأشار إلى أنه لم نحصل على إعانة من أي شخص أو من الدولة الفترة الأخيرة، وسيكون لدينا دخل شهري ثابت ومورد إضافي من خلال الاستثمارات المقبل، ونأمل زيادة حقوق الرعاية للإسماعيلي بتاريخه.



وتابع أنه أخذنا تقارير تحمل مخالفات مالية عن مجالس الإدارات السابقة بـ النادي الإسماعيلي وسيتم إحالتها للنيابة العامة والجهات الرقابية، تحقيقا لرغبة أعضاء الجمعية العمومية.

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