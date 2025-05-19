الكشف عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب سعودي هذا الموسم

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الإثنين، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب سعودي ضمن جوائز الموسم الرياضي 2024-2025.

5 لاعبين مرشحين لأفضل لاعب سعودي

وأعلن حساب دوري روشن عبر موقع "إكس" عن قائمة المرشحين للجائزة، وضمت 5 لاعبين، هم:

عبد الرحمن العبود (اتحاد جدة)، سالم الدوسري (الهلال)، تركي العمار (لاعب القادسية)، مصعب الجوير (الشباب)، عبد الله آل سالم (الخليج).

ومن المقرر أن يتم الكشف عن أسماء الفائزين في جميع الفئات عقب نهاية الجولة الأخيرة من الدوري (الجولة 34)، وسط ترقب جماهيري كبير.

وتشمل الجوائز الرسمية للموسم 6 فئات رئيسية: أفضل لاعب، أفضل لاعب واعد، أفضل لاعب سعودي، أفضل مدرب، بالإضافة إلى جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى.

اتحاد جدة يحسم لقب الدوري السعودي

وكان نادي اتحاد جدة قد حسم لقب دوري روشن السعودي للمحترفين قبل نهاية الموسم الجاري بجولتين.

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