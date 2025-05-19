الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لخلية العجوزة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 أجلت محكمة جنايات مستأنف بدر، إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 13052 لسنة 2022، والمعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 2 اغسطس المقبل.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهم وآخرين إلى المحاكمة العاجلة  بتهمة تولى وقيادة جماعة إرهابية، لمعاقبـتهم وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.


كما تضمن أمر الإحالة توجيه اتهامات عدة الى المتهمين من بينها أعمال العنف وترويع المواطنين وحيازة أسلحة وذخائر.

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