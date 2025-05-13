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حوادث

قرار قضائي جديد بإعادة محاكمة 6 متهمين بـ “خلية العجوزة”

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أجلت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 13052 لسنة 2022، والمعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 11 يونيو لاستكمال المرافعة.

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صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد عمار.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين وآخرين لاتهامهم بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

كما ذكر أمر الإحالة توجيه اتهامات عدة الى المتهمين من بينها أعمال العنف وترويع المواطنين وحيازة أسلحة وذخائر.

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