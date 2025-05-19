كامالا هاريس بعد تشخيص بايدن بسرطان البروستاتا: جو مقاتل

أعربت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، اليوم الإثنين، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للرئيس السابق جو بايدن بعد إعلان تشخيصه بسرطان البروستاتا.

هاريس تتمنى الشفاء لبايدن بعد تشخيصه بالسرطان

وجاء في بيان نشرته هاريس: "أنا ودوغ (زوجها) حزينان لسماع خبر تشخيص إصابة الرئيس بايدن بسرطان البروستات. نحن نضمه (والسيدة الأولى السابقة جيل بايدن) وعائلتهم بأكملها في قلوبنا وصلواتنا في هذا الوقت".

وأضافت: "جو مقاتل، وأعلم أنه سيواجه هذا التحدي بنفس القوة والصلابة والتفاؤل التي ميزت حياته وقيادته دائما. نتمنى له الشفاء التام والعاجل".

أول تعليق من ترامب على خبر إصابة بايدن بسرطان البروستاتا

من جهته، علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، على خبر إصابة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بمرض سرطان البروستاتا.



وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” على موقع “إكس”: “نشعر أنا وميلانيا بالحزن لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لـجو بايدن”.

وأضاف ترامب: “نتقدم بأحر وأطيب تمنياتنا لجيل وعائلتها، ونتمنى لجو الشفاء العاجل والناجح”.

مكتب جو بايدن يعلن إصابته بسرطان البروستاتا

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو ‎بايدن عن إصابته بسرطان البروستاتا.

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