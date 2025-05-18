أخبار الحوادث اليوم: وصول 4 آلاف حاج إلى المدينة المنورة.. ضبط مشجع مالية كفر الزيات.. حبس صالح جمعة شهرا.. النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بمحافظة القليوبية.

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة مشاجرة دامية بين عدد من الأشخاص، نتيجة خلافات عائلية، أسفرت عن مقتل أحد المشاركين في الواقعة، وإصابة نجله بإصابات متفرقة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وإحداث إصابته بمحافظة القليوبية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 21 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمحافظة القاهرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قِبل أحد الحسابات على تلك المواقع، يتضمن ادعاء سيدة بتعرض زوجها للاختطاف من قِبل أشقائه وإيداعه قسرًا بإحدى المصحات النفسية بالقاهرة.

ألقت مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية القبض على أحد مشجعي فريق مالية كفر الزيات، بعد اتهامه بارتكاب فعل فاضح في أعقاب مباراة لفريقه، وذلك عقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اقتياده إلى ديوان المركز لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أيدت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة اليوم الأحد، حكم الحبس شهرًا في دعوى النفقة المقامة من طليقة اللاعب صالح جمعة، التى تطالبه فيها بدفع مستحقات نفقة بقيمة 507 آلاف جنيه.

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية شبكة فساد وزارة الري والموارد المائية والمتورطين بتلقي رشاوى وهدايا ومبالغ مالية مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية إلى جلسة 20 مايو الجاري.

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بتخفيف الغرامة على الإعلامي إبراهيم فايق من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع استمرار التعويض المدني المؤقت، في قضية تسريب الـVAR، وذلك خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر الدعوى المقامة من الإعلامي سعيد جميل ضد طليقته الفنانة راندا البحيري بتهمة السب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 31 مايو للحكم.

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من نورهان خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"قاتلة والدتها في بورسعيد"، على حكم الإعدام الصادر بحقها بعد إدانتها بقتل والدتها، داليا الحوشي، داخل منزلهما بمنطقة مساكن الفيروز في مدينة بورفؤاد، وأيدت حكم إعدامها.

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، وصول 4000 حاج من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.

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