الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

4 مصابين الحصيلة، الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة بالقليوبية

مشاجرة بالقليوبية،
مشاجرة بالقليوبية، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وإحداث إصابته بمحافظة القليوبية.

4 مصابين الحصيلة، الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة بالقليوبية

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود لتاريخ 5 أبريل الماضى، حيث ورد بلاغ لمركز شرطة شبين القناطر بوقوع مشاجرة بين طرفين بإحدى القرى بدائرة المركز، بين كلٍّ من: الطرف الأول: عامل مصاب بعدة جروح، ووالده والطرف الثانى: 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات.

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وتبين أن سبب المشاجرة خلافات حول الجيرة، تطورت إلى تعدٍ متبادل باستخدام سلاحين أبيضين، مما أسفر عن الإصابات.

وقد تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وعُرض المتهمون على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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أجهزة وزارة الداخلية النيابة العامة شبين القناطر محافظة القليوبية مركز شرطة شبين القناطر مشاجرة بين طرفين وزارة الداخلية

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