بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط سائق "توك توك" ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بترويج المواد المخدرة في محافظة القليوبية.

يستخدم توك توك لتوزيع..ضبط مروج مخدرات بالقليوبية بعد تداول فيديو له على مواقع التواصل

وبعد فحص الفيديو المتداول، نجحت الجهات المختصة في تحديد هوية المتهم، وتبين أنه سبق ضبطه بتاريخ 7 مايو الجاري بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، أثناء ترويجه المواد المخدرة.

وتم ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة، وعُثر بحوزة المتهم على كمية من مخدر الشادو "البودر"، أثناء ممارسته لنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وعُرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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