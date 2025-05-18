الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

راندا البحيري تتصالح مع طليقها في قضية السب والقذف

الفنانة راندا البحيري
الفنانة راندا البحيري

قدم دفاع الفنانة راندا البحيري، ما يفيد بالتصالح مع طليقها الإعلامي سعيد جمال، للمحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، في قضية اتهامها بالسب والقذف والتشهير بحق المدعي، لتنتهي القضية بتصالح طرفيها. 

وكشفت الفنانة راندا البحيري، عن انتهاء حالة النزاع القانوني والخلاف مع طليقها الإعلامي سعيد جميل، الأمر الذي جعلها تتصدر المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي هذا الصدد، كتبت راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في لحظة من لحظات الكبار وفي مشهد يليق بالمكانة والقيم التي تربينا عليها، وبحضور كريم من المستشار جميل سعيد والد الإعلامي سعيد جميل، والمهندس طلعت البحيري والد الفنانة راندا البحيري، وبمباركة المستشار طارق جميل، وكريم جميل، وحسين البحيري والنائب مصطفى عادل، تم بحمد الله إتمام الصلح وإنهاء كافة أسباب الخلاف بين الفنانة الشابة راندا البحيري والإعلامي سعيد جميل.

 

وتابعت: بكلمة فاصلة من الكبار تم طي صفحة الخلاف بكل حكمة ورقي، لتعود العلاقات إلى سابق عهدها وعودة أجواء الاحترام والتقدير المتبادل.

وكانت الأزمة بين راندا البحيري وزوجها الإعلامي سعيد جميل، تصدرت المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما رفع الأخير دعوى قضائية ضدها بالتشهير.

كما قدمت الفنانة المصرية راندا البحيري بلاغًا رسميًا ضد طليقها، للمستشار رئيس نيابة وسط القاهرة، تتهمه فيه بتزوير.


قامت الفنانة راندا البحيري باتهام طلقيها، باستعمال مستندات رسمية للإضرار بها وتضليل العدالة والتزوير، وجاء في البلاغ أن طليقها قام بالتزوير بهدف الإضرار بحقوقها ومصالحها الشخصية، مؤكدة أن هذا التصرف دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان حماية حقوقها ومحاسبته وفقًا للقانون.

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راندا البحيري الفنانة راندا البحيري الإعلامي سعيد جمال

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