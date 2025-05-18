مقتل شخص وإصابة نجله في مشاجرة بالهرم، والأجهزة الأمنية تضبط المتهمين

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة مشاجرة دامية بين عدد من الأشخاص، نتيجة خلافات عائلية، أسفرت عن مقتل أحد المشاركين في الواقعة، وإصابة نجله بإصابات متفرقة.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة في أحد شوارع منطقة الهرم، انتقلت على الفور قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن خلافات أسرية كانت وراء اندلاع الشجار.

ووفقًا لمصادر أمنية، أسفر الاشتباك عن وفاة أحد الأشخاص، بينما أصيب ابنه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهمين المتورطين في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما تواصل المباحث تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

وقد تم إخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على التفاصيل ودوافع الجريمة.

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