الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

ضبط مشجع مالية كفر الزيات بتهمة ارتكاب فعل فاضح عقب مباراة بالدوري

مشجع لمالية كفر
مشجع لمالية كفر الزيات

ألقت مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية القبض على أحد مشجعي فريق مالية كفر الزيات، بعد اتهامه بارتكاب فعل فاضح في أعقاب مباراة لفريقه، وذلك عقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اقتياده إلى ديوان المركز لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ضبط مشجع لمالية كفر الزيات 

كانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو صادم، يُظهر أحد المشجعين، وهو أربعيني العمر، أثناء احتفاله بطريقة غير لائقة عقب فوز فريقه "مالية كفر الزيات" على نظيره "تلا" بنتيجة 5-0، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

 

ارتكاب فعل فاضح عقب مباراة بالدوري

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وعلى إثر تداول الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص المقطع، وتمكنت مباحث كفر الزيات من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث يجري الآن التحقيق معه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، التي ستتولى مباشرة التحقيقات في الواقعة.

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فعل فاضح كفر الزيات النيابة العامة ارتكاب فعل فاضح

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