الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء ربة منزل باختطاف زوجها من قبل أشقائه

ادعاء ربة منزل باختطاف
ادعاء ربة منزل باختطاف زوجها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قِبل أحد الحسابات على تلك المواقع، يتضمن ادعاء سيدة بتعرض زوجها للاختطاف من قِبل أشقائه وإيداعه قسرًا بإحدى المصحات النفسية بالقاهرة.

الداخلية تكشف حقيقة واقعة ادعاء ربة منزل باختطاف زوجها من قبل أشقائه
الداخلية تكشف حقيقة واقعة ادعاء ربة منزل باختطاف زوجها من قبل أشقائه

وبالفحص، تم تحديد القائم على النشر، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق، حيث أفادت بوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وادعت قيام أشقائه باختطافه.

وباستدعاء شقيق الزوج (سائق – مقيم بذات الدائرة)، أفاد بأنهم قاموا باصطحاب شقيقهم إلى إحدى المصحات النفسية بدائرة قسم شرطة المقطم بموافقته الكاملة وبرغبته الشخصية، وذلك بسبب ما يعانيه من مشكلات نفسية.

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وبالاستعلام من المصحة تأكدت صحة ما قرره شقيق الزوج، وأن دخول المعنيّ إلى المصحة تم بناءً على إرادته الحرة، دون وجود أي شبهة جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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