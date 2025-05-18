الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

القبض على عنصر إجرامي غسل 21 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح

القبض على عنصر إجرامي
القبض على عنصر إجرامي غسل 21 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح

ألقت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 21 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمحافظة القاهرة.

غسل 21 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح 

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).

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 وقدرت أعمال الغسل بـ 21 مليون جنيه تقريبًا،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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