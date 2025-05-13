تحسين مظهر البشرة من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا حفاظا على جمالهن، وتقليل الحاجة إلى مستحضرات التجميل التى تخفى عيوب البشرة وللاسف أيضا مع الوقت تدمر البشرة.

وتحسين مظهر البشرة يحتاج عناية يومية بها حيث الترطيب والتنظيف مع العناية الأسبوعية والوصفات الطبيعية التي تعيد جمال البشرة مرة أخرى.

قناع الجيلاتين والبنجر لتحسين مظهر البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الجيلاتين والبنجر لتحسين مظهر البشرة وتنظيفها بعمق.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين غير المنكهة

ملعقتان كبيرتان من عصير البنجر الطازج

القليل من الماء الدافئ (إذا لزم الأمر)

الطريقة:

يمزج الجيلاتين مع عصير البنجر جيدا حتى يذوب تماما.

يسخن المزيج قليلا على حمام مائي حتى يتحول إلى قوام سائل.

يترك ليبرد قليلا ثم يوضع على الوجه باستخدام فرشاة نظيفة، مع تجنب منطقة العينين.

يترك لمدة 15–20 دقيقة حتى يجف تماما.

يزال القناع بلطف من الأسفل إلى الأعلى.

يغسل الوجه بالماء الفاتر ويرطب بكريم مناسب.

يفضل استخدام القناع مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.

اختبار حساسية الجلد قبل الاستخدام ضروري، خاصة للبشرة الحساسة.

يفضل استخدام عصير البنجر الطازج للحصول على أقصى فائدة.

هذا القناع ينقى البشرة من الشوائب ويفتحها ويوحد لونها كما يقضى على البقع الداكنة والرؤوس السوداء، وينظف مسام البشرة بعمق ويزيل الخلايا الميتة، ويعمل على مرونة الجلد ومحاربة التجاعيد ويزيد من نعومة ونضارة البشرة.

قناع الجيلاتين والبنجر

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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