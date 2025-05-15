وصفات طبيعية لبشرة مشرقة في الصيف

تتأثر البشرة كثيرا فى الصيف بسبب الشمس وارتفاع حرارة الطقس ما يسبب استمرارها وتأكسدها وظهور البقع الداكنة بها وهو ما يؤثر على مظهرها بشكل سلبي.

لذا تحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة فى الصيف حيث الترطيب والتنظيف اليومى مع استخدام واقى الشمس يوميا وتطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة التى تحافظ على جمال البشرة.

وصفات طبيعية لبشرة مشرقة فى الصيف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفات طبيعية لبشرة مشرقة فى الصيف.

1- ماسك الزبادي والعسل

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا.

ضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة.

اغسليه بماء فاتر.

الزبادي يرطب البشرة والعسل يعمل كمضاد للبكتيريا ويضفي لمعان طبيعي.

2- ماء الورد مع الخيار

المكونات:

عصير نصف خيارة

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

الطريقة:

اخلطي العصير مع ماء الورد وبللي قطعة قطن بالمزيج.

مرريها على وجهك واتركيها حتى تجف.

ينعش البشرة ويقلل من الالتهابات الناتجة عن الشمس، كما يفتح لون البشرة.

3- ماسك الطماطم والليمون

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم

قطرات من عصير الليمون

الطريقة:

ضعي المزيج على الوجه لمدة 10 دقائق فقط.

اغسلي وجهك جيدا.

هذا الماسك مناسب للبشرة الدهنية، ولا يستخدم على البشرة الحساسة.

يقلل من البقع ويعيد التوهج الطبيعي للبشرة.

4- مقشر السكر وزيت الزيتون

المكونات:

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

الطريقة:

افركي المزيج بلطف على الوجه بحركات دائرية.

اغسليه بماء دافئ.

يزيل الخلايا الميتة ويمنحك بشرة ناعمة ومشرقة.

نصائح مهمة للعناية بالبشرة فى الصيف

وهناك بعض النصائح المهمة التى تعزز من جمال البشرة فى فصل الصيف، منها:-

اشربي كميات كافية من الماء.

استخدمي واقي الشمس بانتظام.

تجنبي التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الذروة.

اغسلي وجهك مرتين يوميا بغسول لطيف.

وصفات طبيعية لبشرة مشرقة فى الصيف

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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