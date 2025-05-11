يعد الورد من أقدم وأجمل المكونات الطبيعية التي استخدمت للعناية بالبشرة، ليس فقط لرائحته الزكية، بل أيضا لفوائده المتعددة، حيث يحتوي الورد على خصائص مهدئة ومضادة للأكسدة، تساعد على ترطيب البشرة، تنعيمها، وتوحيد لونها.

وقناع الورد الطبيعي سر من أسرار الجمال الذي يمنحك بشرة ناعمة، نضرة وخالية من العيوب دون الحاجة لمستحضرات تجميل كيميائية.

قناع الورد الطبيعي لبشرة ناعمة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الورد لبشرة ناعمة ومشرقة وخالية من العيوب.

مكونات قناع الورد الطبيعي:

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد النقي

1 ملعقة كبيرة من بودرة الورد المجفف (أو سحق بتلات الورد المجففة)

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

1 ملعقة صغيرة من الزبادي أو اللبن الرائب (اختياري لتفتيح إضافي)

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء نظيف، اخلطي بودرة الورد مع ماء الورد حتى تتكون عجينة ناعمة.

أضيفي العسل والزبادي واخلطي جيدا حتى يتجانس القناع.

ضعي القناع على بشرة نظيفة وجافة واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم رشي القليل من ماء الورد كتونر طبيعي.

يمكن استخدام القناع مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

يفضل تجربة القناع على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام الكامل لتجنب الحساسية.

للحفاظ على نضارة البشرة، ينصح بشرب الماء بكثرة وتناول الخضار والفواكه.

اجعلي القناع جزء من روتينك الأسبوعي واستمتعي ببشرة مشرقة تشع حيوية.

قناع الورد لبشرة ناعمة ومشرقة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.