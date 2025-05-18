الأحد 18 مايو 2025
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محافظات

متحف تل بسطا بالزقازيق ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

متحف تل بسطا بالزقازيق
متحف تل بسطا بالزقازيق شرقية ينظم إحتفاليةسنوية

نظم متحف تل بسطا بالمنطقة الأثرية بمدينة الزقازيق اليوم احتفالية خاصة احتفاءًا باليوم العالمي للمتاحف بعنوان "مستقبل المتاحف في ضوء مجتمعات سريعة التغير" والذي يوافق الثامن عشر من شهر مايو الجاري، وذلك بمحافظة الشرقية  .

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ملتقى بعنوان الفكر الاقتصادى فى مصر بين الماضى والحاضر 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية أن ذلك جاء بمناسبة افتتاح المعرض الأثري المؤقت بعنوان: كنوز الاستدامة في تل بسطا، وملتقى علمي بعنوان: الفكر الاقتصادي في مصر بين الماضي والحاضر، وهوما يتم  بالتنسيق مع  " مبادرة أنا وابني ومجتمع أخضر" وقسم التاريخ بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بتفهنا الأشراف، ومنتدى صالون الزمن الجميل.

تل بسطة من أهم المزارات السياحية بمصر والشرقية 

وأشارت إلى أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد  أكد أن متحف تل بسطا يعتبر من أهم المزارات الأثرية والسياحية  في محافظة الشرقية يوضح ويحكى تاريخ المنطقة الأثرية لجذب السياحة الداخلية والخارجية، مشيدًا بدور متحف تل بسطا بالزقازيق في تنظيم الندوات وورش العمل والمعارض المؤقتة واستضافة الفعاليات التي من شأنها ترسيخ الهوية المصرية والفخر بتراث الأجداد، مهنئًا العاملين بالمتحف مع الدعوات الصادقة لاستكمال مسيرة العطاء.

السلام الجمهورى ببداية الاحتفالية 

بدأت الاحتفالية التي نظمتها إدارة متحف تل بسطا اليوم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة قرآنية، بآيات من الذكر الحكيم، أعقبها ملتقى علمي بعنوان ( الفكر الاقتصادي في مصر بين الماضي والحاضر ) قدم مجموعة من المحاضرات توضح مفهوم الاستدامة الاقتصادية في مصر.

تنظيم معرضين مؤقتين 

قام قسم المعارض المؤقتة بالمتحف بتنظيم  معرضين مؤقتين،الأول  بالقاعة الرئيسة بالمتحف يضم "5 قطع أثرية لأواني وقدور من عصور الدولة الحديثة " وعصر الانتقال الثانى " ومعرض أخر لمنتجات معاد تدويرها" بالإضافة لقيام قسم البحث العلمى بالمتحف بتنظيم ندوتين بعنوان " اللغة المصرية القديمة –التاريخ المصري القديم "

حمدي يكرم عددا من العاملين المتميزين 

وفي نهاية الاحتفال قام إبراهيم علي حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق بتكريم عدد من العاملين المتميزين بمتحف تل بسطا، لافتًا إلى أنه تم اصطحاب الحضور  لجولة متحفية بالمنطقة الأثرية والمتحف حيث قام المتحف اليوم بفتح أبوابه لجميع المصريين بالمجان.

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الحضور في الحفل بمتحف تل بسطا 

وحضر الحفل  منال منير حبيب مدير عام منطقة اثار الشرقية ورزق دياب مدير عام آثار شرق الدلتا الدكتور مجدي الحصري  رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية والدكتور السيد الفضالي رئيس قسم علم النفس بكلية التربية جامعة الزقازيق والدكتور مغاوري عبيد بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر.

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متحف تل بسطا المنطقة الآثرية اليوم العالمي للمتاحف مجتمعات سريعة التغيير الثامن عشر من مايو محافظة الشرقية مستقبل المتاح

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