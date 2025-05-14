الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في الشرقية

إزالة 10 حالات تعدٍ
إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة لإزالة أي تعدٍ سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة.

انتظام حركة المرور بعد إزالة آثار انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية (صور)

رئيس الجمهورية 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى بمحافظة الشرقية إن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق عن المنازل المخالفة 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الحملة عن إزالة ١٠ حالات تعدٍ على مساحة ١٤ قيراط و١٥ سهم أراضي زراعية بنطاق بمراكز ومدن (الزقازيق - فاقوس - أبو حماد - بلبيس - منيا القمح). 

إزالة تعديات على مساحة 175 مترا بالإبراهيمية في الشرقية

تطبيق القانون على المتعدين

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الشرقية المهندس حازم الاسمونى التعديات بالمخالفة استمرار تنفيذ المرحلة الاولى الموجة 26 لإزالة التعديات املاك الدولة الاراضى الزراعبة

مواد متعلقة

انتظام حركة المرور بعد إزالة آثار انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية (صور)

إزالة تعديات على مساحة 175 مترا بالإبراهيمية في الشرقية

إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بمركز الزقازيق فى الشرقية

إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف في محافظة الشرقية

الأكثر قراءة

بالتصفيق مرتين، ترامب يثير الجدل فور وصول طائرته إلى الدوحة (فيديو)

هدية سعودية ثمينة، 10 من أثرياء العالم تقفز ثرواتهم 43 مليار دولار في ساعات

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

قصة مرضه هزت مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة المصور محمد عبد الله العزوني بعد صراع مع السرطان

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

وزير التعليم: إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا في مصر بداية من يونيو 2025

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

الدوري المصري على حافة الانهيار.. غزو أندية الشركات ورجال الأعمال يعجل بكلمة النهاية!

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

زلزال مايو 2025 V.S أكتوبر 1992 (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأرض الخضراء في المنام وعلاقته بالحظ السعيد وسماع أخبار مفرحة

ماذا قال الشعراوي عن سبب حدوث الزلازل؟ إمام الدعاة يتحدث عن الكوارث الطبيعية (فيديو)

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية