السبت 17 مايو 2025
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محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء بمحافظة الشرقية

إزالة 10 حالات تعدٍ
إزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء بمحافظة الشرقية- فيتو

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية. 

إزالة 12 حالة بناء مخالف بالزنكلون في الشرقية

الرئيس عبدالفتاح السيسي 

 وذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

التعدى على 874 متر مبانى 

 وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن المحافظ أوضح أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة ١٠ حالات تعدٍ على مساحة ٨٤٧ متر مباني بنطاق المحافظة.

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في الشرقية

تطبيق القانون على المتعديين 

 وأشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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