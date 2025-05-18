محافظ الشرقية يُتابع إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بديرب نجم  

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة ديرب نجم والذي يضم 10 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذًا لمبدأ الشفافية والنزاهة بمحافظة الشرقية.

الحصول على شهادة الصلاحية

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمىت عن محافظة الشرقية إن المهندس المحافظ تعرف من العاملين بالمركز عن آلية العمل به والخدمات التي يقدمها والتي تضم (خدمات إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع ذلك بالإضافة إلى طلب إلغاء رخصة إعلان أو إشغال وطلب توفيق وضع محل عام وغيرها من الخدمات) ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز

معدلات العمل بالمركز التكنولوجى بديرب

كما اطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف من العاملين علي آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، مؤكدًا على ضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت.

المحافظ يلتقى بالمواطنين

إلتقى المحافظ بالمواطنين واطلع على الأوراق المقدمة منهم وتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكلة فورًا وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون.

.التيسير على المواطنين الجادين فى التصالح

أكد محافظ الشرقية على ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، وكذلك تذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن

المحافظ أكد أنه لا يسمح بأي تقصير فى ذلك الملف

مؤكدًا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام والذي توليه الدولة إهتمامًا خاصًا هذا وقد رافق المحافظ في الجولة محمد نعمة كُجُك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.

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