محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ المشروعات بمشتول السوق

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من المهندس صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق محافظة الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بتكلفة 11 مليون جنيه.

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمية عن محافظة الشرقية وذلك كله ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025.

وكلف المحافظ رئيس المركز التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

وأوضح رئيس المركز أنه طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير الشوارع والتي تشمل تركيب بلاط الانترلوك بشارع ترعة الزوره بتكلفة 2 مليون و449 ألف جنيه.

كما تم الإنتهاء من رصف شارع عمر بن الخطاب وشارع المعهد الديني وجارى رصف شارع احمد عتمان ومدخل العجمي بتكلفة 8 مليون 550 ألف جنيهًا ورفع كفاءة الدور التاني علوي لرئاسة المركز بتكلفة ٢٠٠ ألف جنيه.

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