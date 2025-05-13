محافظ الشرقية يستقبل عددا من مرضي الثلاسيميا

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرروة بث روح الأمل والتفاؤل في قلوب مرضى أنيميا البحر المتوسط -الثلاثيميا -وأسرهم لاستكمال رحلة العلاج حتى التماثل للشفاء بمحافظة الشرقية

المحافظ يستقبل مرضى انيميا البحر المتوسط وذويهم

الوصول لمجتمع صحى آمن وسليم

مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على منافذ تقديم الخدمات الطبية للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يُشارك في بناء وتنمية الوطن.

المحافظ يستقبل مرضى انيميا البحر المتوسط وذويهم

المحافظ يستقبل المرضى وذويهم

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان ذلك جاء خلال استقبال المهندس محافظ الشرقية لعدد من مرضى أنيميا البحر المتوسط الثلاسيميا، بمكتبه بالديوان العام، في حضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي، والدكتورة ريهام الحاوي عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى أنيميا البحر المتوسط بالشرقية والمسئولة عن الحالات بالمحافظة.

المحافظ يستقبل مرضى انيميا البحر المتوسط وذويهم

اعطاء المرضى شهادات تقدير ومنح مالية

حرص المحافظ على تكريم المرضى بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرًا لإصرارهم على الشفاء والتحلي بالإرادة والعزيمة والتطلع لغد أفضل ليعربوا عن سعادتهم لاستقبال المحافظ لهم اليوم وتكريمهم.

المحافظ يستقبل مرضى انيميا البحر المتوسط وذويهم

تحقيق الاستدامة لكفاءة العمل وجودة الخدمات

أوضح محافظ الشرقية أن كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان والهيئات الحكومية، تعمل على تنفيذ خطة قومية تهدف للحد من الإصابة بالمرض وذلك من خلال نشر الوعي المجتمعي بالمرض وسبل الوقاية منه والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالقطاع الصحي لتحقيق الاستدامة لكفاءة العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ورفع المعاناة عن كاهل المرضى.

المحافظ يستقبل مرضى انيميا البحر المتوسط وذويهم

توجيه وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية

استمع محافظ الشرقية لكافة متطلباتهم واحتياجاتهم موجهًا الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وتلبيتها فورًا، مؤكدا أنهم سيظلون دائمًا في قلب إهتمام الدولة ومحافظة الشرقية

المحافظ يستقبل مرضى انيميا البحر المتوسط وذويهم

التعريف بطرق تقليل معدلات الاصابة

وأشار المحافظ إلى أهمية تسليط الضوء علي مرض الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط)، بهدف التوعية ونشر الحقائق العلمية لمواجهة المعلومات الخاطئة الخاصة به والتي تؤثر سلبًا على صحة المرضى والمجتمع وكذلك التعريف بطرق تقليل معدلات الإصابة وصولًا لمجتمع صحي وسليم.

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