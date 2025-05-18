الأحد 18 مايو 2025
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نقيب المحامين بالشرقية: نجاح الإضراب أمام جنايات الزقازيق بنسبة 100% (صور)

محكمة جنايات الزقازيق،
محكمة جنايات الزقازيق، فيتو

أعلن عادل عفيفي نقيب المحامين بجنوب الشرقية منذ قليل عن نجاح إضراب المحامين أمام محاكم جنايات الزقازيق اليوم الخميس بنسبة 100%، اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية.

قرارات نقابة المحامين بشأن الرسوم القضائية (إنفوجراف)

لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات

وأعلنت نقابة المحامين، امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".  

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لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات،فيتو

وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 /5/ 2025. 

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لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات،فيتو

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

وأكدت نقابة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم. 

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لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات،فيتو

وشددت نقابة المحامين، على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

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