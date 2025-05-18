نقيب المحامين بالشرقية: نجاح الإضراب أمام جنايات الزقازيق بنسبة 100%

أعلن عادل عفيفي، نقيب المحامين بالشرقية، نجاح إضراب المحامين أمام محاكم جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، بنسبة 100%، وذلك في إطار الاعتراض على فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

قرارات نقابة المحامين رفضًا للرسوم القضائية

ويأتي هذا الإضراب تنفيذًا لقرارات نقابة المحامين العامة، التي دعت أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية إلى الامتناع عن حضور الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات لمدة يومين متتاليين، يومي 18 و19 مايو 2025، رفضًا للرسوم التي وصفتها بأنها مجحفة وتمس حقوق الدفاع.

وأكدت النقابة أن أي مخالفة لقرار الإضراب ستُقابل بإجراءات تأديبية، تشمل الإحالة للتحقيق ووقف المخالف عن مزاولة المهنة، إلى جانب تعليق كافة الخدمات النقابية المقدمة له.

الالتزام بقرارات نقابة المحامين

وشددت النقابة على ضرورة التكاتف بين جميع المحامين خلال هذه المرحلة الحرجة، للحفاظ على كرامة المحامي وهيبة النقابة، مؤكدة استمرارها في اتخاذ إجراءات تصعيدية لحين إلغاء هذه الرسوم.

غرفة عمليات المحامين

ويتابع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية ، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.

إحالة المحامين المخالفين للتأديب

وأكدت النقابة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات التي سبق الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية.

التزام المحامين بقرار الإضراب

وتقدمت النقابة بالشكر والتقدير لكافة الأعضاء الذين التزموا بالقرار، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام؛ بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

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