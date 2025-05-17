السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

يتضمن وقف إطلاق النار 60 يوما، اتفاق قيد التفاوض بين حماس وإسرائيل

حماس، فيتو
حماس، فيتو

كشفت  قناة "كان" العبرية في تقرير لها اليوم السبت، تفاصيل الاتفاق الجاري التفاوض عليه حاليا بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة.

قناة عبرية تنشر تفاصيل اتفاق قيد التفاوض بين تل أبيب وحماس  


وجاء في تقرير القناة الإسرائيلية أن الخطوط العريضة الجديدة للصفقة تتضمن إطلاق سراح 10 رهائن ووقف إطلاق النار لمدة شهرين.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أنه في  بداية الصفقة يتم إطلاق سراح عشرة رهائن على الفور دفعة واحدة، وفي اليوم العاشر من الاتفاق تقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الذين بحوزتها أحياء كانوا أو أمواتا.

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وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن هناك زخما في المحادثات، ومن المحتمل حدوث اختراق خلال الـ24 ساعة المقبلة.

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إسرائيل حماس الدوحة

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