السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نطالب نتنياهو بإنهاء الحرب وإعادة أبنائنا

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت: نطالب نتنياهو والوفد المفاوض في الدوحة بإنهاء الحرب وإعادة أبنائنا.

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نطالب نتنياهو بإنهاء الحرب فورا
 

وأضافت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: الصفقات فقط هي ما ينقذ أرواح "المختطفين" ونتنياهو يخوض الحرب لاعتبارات سياسية.
 

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وتابعت: نتنياهو يقودنا إلى حرب أبدية وإلى إقامة مستوطنات في غزة ويخدم أقلية متطرفة واستمرار الحرب سيقتل باقي "المختطفين".

واستطردت: نتوسل إلى ترامب أن يضع حدا لنتنياهو وأن يحدد له ولحماس سقفا لإنهاء الحرب والضغط العسكري لن يعيد "المخطوفين" بل سيقتلهم.

وأكدت عائلات الأسرى: إعادة "المختطفين" وإنهاء الحرب مصلحة إسرائيلية، وهذا هو النصر الساحق وعلينا إنهاء الحرب في غزة كما فعلنا في لبنان.

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عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو غزة

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