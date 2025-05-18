الأحد 18 مايو 2025
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محافظات

مصرع وإصابة 9 أشخاص وانهيار منزل في المنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت محافظة المنيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الحوادث المأساوية التي أسفرت عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص، مما أثار حالة من الحزن والقلق بين المواطنين

مصرع مزارع وإصابة 2 آخرين في المنيا 

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وفاة طفل وإصابة آخرين نتيجة انهيار جزئي لعقار في المنيا

في حادث مؤلم، لقي مزارع مصرعه وأصيب اثنان آخران في المنيا من أسرته إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، تم نقل المصابين والجثة إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

 

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في المنيا 

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حريق يلتهم معرض أجهزة كهربائية في المنيا

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وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور منطقة آثار بني حسن في المنيا

وفي حادث آخر، أصيب ستة أفراد من أسرة واحدة نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الشرقي الجديد، ما أدى إلى إصابات متفاوتة بينهم حالات خطيرة.

انهيار جزء من حائط منزل في المنيا 

كما شهدت قرية القايات بمركز العدوة انهيار جزء من حائط منزل، مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين.

مصرع وإصابة 5 في المنيا 

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وفي حادث منفصل، أدى انهيار منزل آخر في نفس القرية إلى وفاة طفل وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح خطيرة.

شاب ينهي حياته في المنيا 

وفي واقعة حزينة أخرى، أقدم شاب على إنهاء حياته في المنيا بتناول مادة سامة بسبب أزمة نفسية حادة، مما يعكس التحديات النفسية التي يواجهها العديد من الشباب.

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