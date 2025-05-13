الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

حريق يلتهم معرض أجهزة كهربائية في المنيا

حريق
حريق

اندلع حريق هائل داخل معرض لأجهزة كهربائية في مدينة المنيا، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بسرعة ودون تسجيل أي خسائر بشرية.

حريق بـ معرض أجهزة كهربائية في المنيا والحماية المدنية تتدخل

تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول الحريق الذي نشب في منطقة شلبي

حريق بـ معرض أجهزة كهربائية في المنيا

 وعلى الفور، هرعت فرق الحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث.

الحماية المدنية في المنيا 

الحريق أسفر عن أضرار مادية في محتويات المعرض، بينما لم يُسجل أي إصابات، وقد تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء التحقيقات.

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