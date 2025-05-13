حريق يلتهم معرض أجهزة كهربائية في المنيا

اندلع حريق هائل داخل معرض لأجهزة كهربائية في مدينة المنيا، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بسرعة ودون تسجيل أي خسائر بشرية.

حريق بـ معرض أجهزة كهربائية في المنيا والحماية المدنية تتدخل

تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول الحريق الذي نشب في منطقة شلبي

حريق بـ معرض أجهزة كهربائية في المنيا

وعلى الفور، هرعت فرق الحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث.

الحماية المدنية في المنيا

الحريق أسفر عن أضرار مادية في محتويات المعرض، بينما لم يُسجل أي إصابات، وقد تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.