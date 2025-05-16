الجمعة 16 مايو 2025
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محافظات

وفاة طفل وإصابة آخرين نتيجة انهيار جزئي لعقار في المنيا

إسعاف
إسعاف

توفي طفل، وأصيب اثنان آخران، إثر انهيار جزئي لعقار في قرية القايات التابعة لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، بينما كانوا نائمين في منزلهم، تم نقل الضحية والمصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالحادثة.

وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار جزئي لعقار في المنيا

استجابت الأجهزة الأمنية فور تلقي البلاغ عن الانهيار، حيث توجهت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع.

انهيار جزئي لعقار في المنيا

أظهرت التحقيقات أن الضحايا هم "رحيم. م" (5 سنوات) واثنان من أفراد أسرته، نتيجة انهيار أحد الحوائط في منزلهم.

مستشفى العدوة المركزي

تم فرض طوق أمني حول المنطقة وفصل المرافق لضمان سلامة المواطنين، تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج، وإيداع الجثة في المشرحة.

كما تم تحرير محضر بالحادثة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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