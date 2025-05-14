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أخبار مصر

المنيا وشمال سيناء الأبرز، تعرف على محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح حول خطة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تشمل محافظات (دمياط، وكفر الشيخ والمنيا ومطروح، وشمال سيناء)، وتتضمن تطوير ١١ مستشفى، وإنشاء ۱۹ مستشفى جديدا، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات ٦٥ مستشفى بسعة سريرية ١٠٥١٧ سريرا، بالإضافة إلى إنشاء ٥٣٤ وحدة ومركز رعاية أولية، ليصل إجمالي الوحدات والمراكز إلى ٦٦٩ وحدة ومركز رعاية أولية بتكلفة تقديرية ١١٥ مليار جنيه شاملة التجهيزات الطبية وغير الطبية.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، مع العمل على تحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

 المشروع القومي لبناء الإنسان

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استعرض خلال الاجتماع محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتي تشمل خطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان، بما في ذلك زيادة عدد الحضانات للأطفال دون سن السادسة، وإنشاء ٣٠٠ مركز متكامل للتنمية البشرية في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز القدرات الثقافية والتعليمية والرياضية، وتحسين الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وتأهيل الأجيال القادمة لسوق العمل المستقبلي. 
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي توجيهات رئاسية منظومة التأمين الصحي الشامل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المشروع القومي لبناء الإنسان

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