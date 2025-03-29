السبت 29 مارس 2025
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وزير الصحة: حريصون على تقديم الدعم الكامل لجميع مستشفيات محافظة المنيا

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة بمستشفى سمالوط التخصصي، فيتو
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، مستشفى سمالوط التخصصي في محافظة المنيا.

متابعة سير العمل بالمنظومة الصحية والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

 

تأتي الزيارة ضمن جولته الموسعة في محافظة المنيا لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطلاع على أي تحديات تواجه المنظومة والعمل على حلها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، تفقد خلال الزيارة، أقسام المستشفى المختلفة، شملت قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، ووحدة العناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات.

الاستماع لآراء ومقترحات وطلبات المرضى وأسرهم

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير خلال تفقده لقسم جراحة العظام استمع إلى مريضة كانت تتلقى العلاج بالقسم، حيث عبرت سعادتها بمستوى الرعاية الصحية بالمستشفى، وكذلك الجهود المبذولة من قبل الأطباء والتمريض، كما حرص على الاستماع لأراء ومقترحات وطلبات المرضى وأسرهم، والذين أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة في المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير تفقد قسم الحضانات، واطلع على ملفات الأطفال، وتأكد من تلقيهم الخدمة الصحية ودقة تنفيذ البروتوكولات العلاجية المقرر لهم، حيب أشاد الوزير بانتظام وجودة العمل في قسم الحضانات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير خلال تفقدة وحدة الغسيل الكلوي حرص على قراءة العلامات الحيوية لأحد المرضى، كما حرص على سوال المرضى عن احتياجاتهم، واطلع على المعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة بقسم الغسيل الكلوي.

وذكر «عبدالغفار» أن السعة الاستيعابية للمستشفى  146 سريرا، ويضم 32 سرير عناية مركزة كبار، 8 أسرة أطفال، 21 حضانة أطفال، 85 سريرا داخليا، و14 ترولي بالطوارئ، بالإضافة إلى 46 سريرا بوحدة الغسيل الكلوي

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وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لمستشفى سمالوط المركزي وباقي المستشفيات في محافظة المنيا، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين كحق من حقوقهم، كما شدد على الاستمرار في تطوير المهارات والكفاءات وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، الدكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة المنيا.

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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الخدمة الصحية الرعاية الصحية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة سمالوط التخصصي قسم الإستقبال والطوارئ في محافظة المنيا لوزارة الصحة والسكان محافظة المنيا

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