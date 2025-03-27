إلغاء كافة الإجازات والراحات، تعرف على استعدادات محافظة المنيا لـ عيد الفطر

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء ومسئولي الأجهزة المنوطة بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام عيد الفطر المبارك، والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات.

إلغاء كافة الإجازات والراحات، في عيد الفطر المبارك في المنيا

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم بين كافة الجهات من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية لتعمل على مدار 24 ساعة، ويتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة والتعامل معها على أكمل وجه.



إجازة عيد الفطر المبارك

كما شدد اللواء "كدواني"، على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل “الصباحية والمسائية” لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى.

تخصيص 200 ساحة داخل الأندية ومراكز الشباب والميادين العامة لعيد الفطر في المنيا



فيما أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا عن تخصيص 200 ساحة داخل الأندية ومراكز الشباب والميادين العامة بمدن وقرى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف، مع اختيار خطباء من المشهود لهم بالاعتدال، وممن لديهم حضور لإلقاء خطبة العيد.



كما وجه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية على المحلات والأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع الغذائية المعروضة، وضبط المخالفين، ومتابعة أرصدة الدقيق البلدي في المستودعات والمطاحن، وكذلك توافر المقررات التموينية والمواد البترولية، والإبلاغ فورًا عن أي نقص، مع وضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز عن العمل أثناء عطلة العيد.



وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بمتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات، إلى جانب تنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وكذلك التأكد من سلامة المراسي ومدى صلاحية المعديات والمراكب الشراعية والحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ووجه المحافظ مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرور الفرق الطبية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لفحص السلع المعروضة، والتأكد من وجود شهادات صحية للبائعين ومدى صلاحية الأغذية المعروضة للاستهلاك، مع تكثيف المرور الإداري والفني على المنشآت الصحية للتأكد من حسن سير العمل والانضباط بتلك المنشآت، والوقوف على الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



الحملات التفتيشية



وشدد محافظ المنيا على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق من قبل مديرية الطب البيطري خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمملحة بجميع أنواعها، خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية الي جانب رفع كفاءة كافة المجازر من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.



وفيما يخص قطاعي الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، أكد المحافظ استمرار عمل النوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة، تحسبا لأى طارئ مع وضع بدائل حال وقوع أي ظروف طارئة.

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