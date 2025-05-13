الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور منطقة آثار بني حسن في المنيا

المناطق الأثرية والمعالم
المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن القيادة السياسية اتخذت العديد من الخطوات لتنمية السياحة من خلال تنفيذ وتطوير العديد من المشروعات القومية الكبرى لاستعادة مكانة مصر السياحية واجتذاب أكبر قدر من السائحين لافتًا إلى أن القطاع السياحي يعد قاطرة بناء الاقتصاد المصري، وانتعاشه بصفة عامة، فهو من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمني

وأضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت منطقة آثار بني حسن وفدًا سياحيًا من دول (ألمانيا ـ انجلترا - البرازيل )، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

المناطق الأثرية في المنيا 

الجدير بالذكر، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم.

 كما تضم منطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفد سياحي متعدد الجنسيات منطقة آثار بنى حسن بالمنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا استراتيجية مصر 2030 المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا المناطق الأثرية في المنيا أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

الصورة الأولى لضحية بئر المنيا

الحماية المدنية تنتشل جثمان مواطن سقط في بئر مياه بالمنيا

كان بيحفر في الرملة، تفاصيل 4 ساعات بحثا عن خمسيني سقط بـ بئر في المنيا (صور)

الحماية المدنية تبذل جهودًا لاستخراج شخص سقط في بئر بالمنيا (صور)

محافظ المنيا: إضافة 10 ميكروباصات جديدة لقرى مركز ملوى

نقابة المعلمين بملوي تكرم 618 حافظًا للقرآن الكريم في المنيا (صور)

محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 230 ألف طن من القمح

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم

لون رابطة العنق مطابق لسجادة الطائرة، 4 أشياء أثارت جدلًا في زيارة ترامب للسعودية (فيديو)

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025

ترامب يخالف التقاليد، الرئيس الأمريكي يثير الجدل بعدم شرب القهوة خلال استقباله بالسعودية (فيديو)

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للشباب بتشيلي 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

تفسير رؤية الطين في المنام وعلاقتها بالتقصير في أداء الفرائض الدينية

المزيد
الجريدة الرسمية