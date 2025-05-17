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خارج الحدود

إعلام حوثي: ارتفاع عدد ضحايا العدوان إسرائيلي على الحديدة لـ 12 شهيدا وجريحا

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

أفادت وسائل إعلام تابعة لـ الحوثيين، بارتفاع عدد ضحايا عدوان إسرائيلي على الحديدة إلى 12 شهيدا وجريحا.

غارات على موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقارير إعلامية، أمس الجمعة، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات على موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية: إن هجمات سلاح الجو الإسرائيلي باليمن مستمرة، مضيفة أن سلاح الجو يهاجم للمرة التاسعة أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن.

استئناف القتال في غزة

واختتمت بأن الهجوم الإسرائيلي هو الثامن في اليمن منذ بداية الحرب، والثالث منذ استئناف القتال في غزة، موضحة أن هدف الهجمات في اليمن إلحاق الضرر باقتصاد الحوثيين.

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الحوثيين الحديدة جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي اليمن

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