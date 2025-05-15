جيش الاحتلال ينفذ حملة دهم واعتقال واسعة في الضفة الغربية (فيديو)

شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

اقتحام مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل

واحتجزت القوات الإسرائيلية، أكثر من 70 مواطنا خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها ونكلت بعدد منهم.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت منازل مواطنين واحتجزت عددا كبيرا منهم، كما اعتدت على مدير العلاقات العامة بنادي الأسير أمجد النجار وعلى زوجته وأبنائه، ما أدى إلى إصابة زوجته بكسور في يدها، كما حطمت أثاث المنزل.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت كاحل شمالا، وقرية دير العسل جنوب غرب، وفتشت عدة منازل واحتجزت عددا من المواطنين قبل الإفراج عنهم.

https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2025.05/68258ab6423604371f5309cd.mp4

القوات الإسرائيلية تعتقل أربعة شبان من مدينة نابلس

واعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة شبان من مدينة نابلس، وبلاطة البلد شرقا عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وقصفت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، منزلا في بلدة طمون واقتحمت مدينة طوباس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة تسللت إلى طمون جنوب طوباس وحاصرت منزلا، تبعتها تعزيزات عسكرية، ترافقها جرافة مجنزرة، واستهدفت المنزل المحاصر بالأسلحة وقذائف "الإنيرجا" عدة مرات.

فيما أفاد مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة، بأن دورية للاحتلال صدمت حافلة تقل طلاب لإحدى الروضات في طمون، حيث كان الأطفال يتواجدون داخلها، والذين أصيبوا بحالة من الهلع.

https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2025.05/682589b642360434de6e77b5.mp4

قوات الاحتلال تقتحم مقر جامعة القدس المفتوحة في طوباس

وبالتزامن مع ذلك تسللت قوات خاصة إلى مدينة طوباس تبعتها تعزيزات عسكرية، تمركزت عند المدخل الجنوبي لها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مقر جامعة القدس المفتوحة في طوباس، وفجرت مقهى بجوار الجامعة، وأعلن محافظ طوباس عن تأخير الدوام الرسمي بسبب الوضع في المحافظة.

وأغلقت القوات الإسرائيلية، طرقا شمال محافظة رام الله والبيرة، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا، شمال شرقي القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اقتحم المخيم وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

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