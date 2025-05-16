الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

تقارير عبرية: طائرات الاحتلال تهاجم للمرة التاسعة أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على اليمن، فيتو

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات على موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية: أن هجمات سلاح الجو الإسرائيلي باليمن مستمرة، مضيفة أن سلاح الجو يهاجم للمرة التاسعة أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن.

وتابعت: إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن سلاح الجو ينفذ هجوما على 3 موانئ يمنية.

واختتم أن الهجوم الإسرائيلي هو الثامن في اليمن منذ بداية الحرب والثالث منذ استئناف القتال في غزة، موضحة أن هدف الهجمات في اليمن إلحاق الضرر باقتصاد الحوثيين.

 

غارات إسرائيلية تستهدف موانئ اليمن 

وفي وقت سابق، أكد الناطق العسكري باسم  جماعة الحوثي، يحيى سريع، فرض حظر الملاحة الجوية على مطار اللد - بن جوريون- والملاحة البحرية سيستمر حتى تحقيق الهدف.

وتابع، نعمل على تعزيز وتوسيع الفعل العسكري بهدف وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.وشدد الناطق العسكري باسم الحوثيين، العملية تسببت في هروب ملايين المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لنحو ساعة.

واستطرد يحيى سريع، استهدفنا مطار اللد المسمى بن جوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

صواريخ الحوثي تستهدف وسط تل أبيب 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية،  أن منظومة حيتس الإسرائيلية اعترضت الصاروخ اليمني.

وبالأمس الخميس،  ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إغلاق مطار بن جوريون تحسبا لصاروخ تم إطلاقه من اليمن نحو وسط إسرائيل.

ووثق الإعلام العبري مشاهد للحظة الهروب الجماعي لعدد كبير من المستطونين غربي مدينة القدس المحــتلة بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

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