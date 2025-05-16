أخبار الفن اليوم: تعليق ناري من صفية العمري على أزمة أولاد محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. أسرة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه.. الموت يفجع أحمد مكي

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة وكانت أبرزهم كـ الآتي:

علقت الفنانة صفية العمري على الخلاف القائم بين أولاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز مع بوسي شلبي، قائلة:"الموضوع محزن وكلام يوجع القلب، لا الراحل يستاهل أن سيرته تتجاب بالشكل ده، وهو بين يدي الله وماينفعش إن إحنا نشهر باسمه كدا خالص، كده عيب لأي سبب من الأسباب، أنا حزينة جدا عليه.

وأضافت “صفية” خلال لقائها في برنامج كلام الناس مع ياسمين عز: “ما ينفعش بعد وفاته من السنين دي كلها اسمه يبقى على السوشيال ميديا بالشكل ده ويجرحه في زوجته، الحقيقة أنا مش مبسوطة”.

أصدرت أسرة عبد الحليم حافظ ، بيانين تكشف فيه حقيقة زواج العندليب الأسمر من إحدى الشهيرات وهي الفنانة سعاد حسني دون تسميتها، جاء ذلك ردًّا على إثارة الجدل الذي يخرج من حين لـ آخر حول هذا الأمر.

وأوضحت أسرة العندليب الأسمر من خلال البيان أنه برغم الشائعات التي تخرج من حين إلى آخر إلا أنهم دائما كانوا ملتزمين الصمت احتراما لجمهور الفنان الكبير، في إشارة منهم للرد على الأكاذيب التي انتشرت وزعمت زواج العندليب.

وأكدت الأسرة أنهم اكتشفوا جوابًا مكتوبًا بخط الأيدي من إحدى المشهورات، وسط مستندات ومقتنيات عبد الحليم حافظ، وهذا الخطاب أرسلته السيدة الفاضلة لحليم بعد أن قرر إنهاء علاقة الحب التي كانت في بدايتها، ونحن كعائلة لم ننكر أبدًا أنه كان بينهما بداية قصة حب بريئة ومحترمة لم تكتمل.

وأضاف البيان: حليم قرر إنهاء تلك العلاقة لأنه لم يكن في ارتياح، وأصبحت العلاقة بعد ذلك مجرد علاقة صداقة وزمالة عمل يسودها التقدير والاحترام من الطرفين.

أعلن الفنان أحمد مكي وفاة نجل شقيقته عزة عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور “إنستجرام”.

وقال مكي: "اللهم ارحم ابن أختي عزة أيمن عبد الإله، وأدخله فسيح جناتك وسامحه وأحسن إليه نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر".

أحيا المطرب أحمد سعد حفلًا غنائيًّا في أستراليا وسط حضور جماهيري كبير، بالإضافة إلى حضور الفنان هاني رمزي.

وقال أحمد سعد خلال الحفل: “هاني رمزي المفضل شخصيًّا وإنسانيًّا وفنيًّا وكل حاجة في الدنيا أنا بجد بحبك أوي، المسرح دا مش بتاعي دا بتاعك أنت أصلًا، أنت اللي حببتنا وخلتنا نحب المسرح ونضحك وننبسط”.

تألقت النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، خلال تواجدها على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي، في يومه الثالث، للنسخة 78.

وظهرت أنجلينا جولي، بمظهر ملائكي، حيث اختارت مكياج طبيعي، أظهر جمالها، وفستانا بسيطًا باللون البيج المائل للذهبي، فيما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وهو ما أعطاها جمالًا فوق جمالها.

كشف تقرير لموقع TMZ، أن المغني جاستن بيبر، اضطر إلى بيع كتالوج الموسيقى الخاص به منذ ٣ سنوات، مقابل 200 مليون دولار لأنه كان مفلسًا تمامًا، على الرغم من أنه حقق ما يقرب من مليار دولار طوال حياته المهنية.

وكشف تقرير لمجلة فاريتي، أن المغني الكندي جاستن بيبر، باع تاريخه وحقوقه الموسيقية، لشركة Hipgnosis Songs Capital المدعومة من Blackstone مقابل 200 مليون دولار.

كشف تامر حسني عن مفاجأة جديدة سيقدمها لأول مرة خلال حفله المقبل المقرر إقامته يوم 23 مايو.

وقال تامر حسني إن الفنان الشعبي رضا البحراوي سيشاركه الحفل بديو “المقص”، كما أنه سيقدم أيضا أغنية شعبية جديدة، مشيرا إلي أن من ضمن مفاجآت الحفل أيضا مشاركة ضيف في الحفل، دون أن يكشف هويته حتى يكون الأمر مفاجأة للحضور.

قالت الفنانة بسنت شوقي إن التنمر على فنانات كبار في السن “قلة أدب” وعدم تربية، مشيرة إلى أن التعليقات على أي شيء أصبحت مباحة بسبب السوشيال ميديا بدون أي رقابة.

وأضافت بسنت خلال لقائها مع “إنجي علي” على نجوم إف إم:" أنت بتتكلم في حاجة طبيعة بشرية، مرحلة كلنا بنهتم بيها، متابعة: بأن المجتمع فرض عليها قيود، بيفرض قيود رهيبة كل يوم.

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