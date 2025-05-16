تامر حسني يكشف مفاجآت جديدة في حفله المقبل

كشف الفنان تامر حسني عن مفاجأة جديدة سيقدمها لأول مرة خلال حفله المقبل المقرر إقامته يوم 23 مايو.

حفل تامر حسني يوم 23 مايو

وقال تامر حسني إن الفنان الشعبي رضا البحراوي سيشاركه الحفل بديو “المقص”، كما أنه سيقدم أيضا أغنية شعبية جديدة، مشيرا إلي أن من ضمن مفاجآت الحفل أيضا مشاركة ضيف في الحفل، دون أن يكشف هويته حتى يكون الأمر مفاجأة للحضور.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني المنتظر، عن تذاكر الحفل وجاءت بفئة واحدة فقط وسعرها 700 جنيه.

ويقدم تامر حسني خلال حفله المقبل أغنية من أغانيه الشهيرة بطريقة الراب، ويترك حرية الاختيار للجمهور ما بين أغنيتين وهما “أنا ولا عارف” و"يا بنت الإيه".

وكان تامر حسني، نجح في تصدر تريند اليوتيوب بأغنيته الجديدة “المقص” والتي شارك معه في غنائها المطرب الشعبي رضا البحراوي.

في هذا السياق، تصدر رضا البحراوي وتامر حسني تريند اليوتيوب وذلك بعد طرح الأغنية بساعات عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

كان رضا البحراوي، سجل هذا الدويتو قبل إيقافه عن الغناء بقرار من نقابة المهن الموسيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.