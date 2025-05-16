هاني رمزي يفاجئ أحمد سعد في حفل أستراليا، وهذا رد فعل المطرب (صور)

أحيا المطرب أحمد سعد حفلا غنائيا في أستراليا وسط حضور جماهيري كبير، بالإضافة إلى حضور الفنان هاني رمزي.

حفل أحمد سعد في أستراليا

وقال أحمد سعد خلال الحفل:" هاني رمزي المفضل شخصيا وإنسانيا وفنيا وكل حاجة في الدنيا أنا بجد بحبك أوي، المسرح دا مش بتاعي دا بتاعك أنت أصلا، انت اللي حببتنا وخلتنا نحب المسرح ونضحك وننبسط

وقدم أحمد سعد خلال حفله عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح، بالإضافة إلي غنائه عدد من أغاني ألبوم حبيبنا

وكان قد النجم أحمد سعد أشعل حفلًا غنائيًّا ضخمًا بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور عدد كبير من شعب العراق، وعدد كبير من المصريين في افتتاح مشروع مدينة الورد في بغداد لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وقدم أحمد سعد مجموعة كبيرة من أغانيه الحديثة والسابقة منها "اليوم الحلو ده ووسع وسع وحبيبنا وصدقيني" وغيرها من الأغنيات، كما حرص على مداعبة الجمهور العراقي والمصري الموجود بالحفل، ولبى عددا من الطلبات الخاصة بغناء بعض الأغنيات، كما غني أغنيتين باللهجة العراقية أشعل بهما الحفل بشكل كبير.

وشهد الحفل وجود المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري الشهير، ومالك المشروع المصري الجديد بالعراق، وحرص "سعد" على تقديم التحية لساويرس على مسرح الحفل وداعبه حيث قال له "إن الفرفشة تحل أينما يحل ساويرس".

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