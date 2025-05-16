الجمعة 16 مايو 2025
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ثقافة وفنون

بسنت شوقي: التنمر على فنانات كبار في السن قلة أدب (فيديو)

بسنت شوقي، فيتو
بسنت شوقي، فيتو

قالت الفنانة بسنت شوقي إن التنمر على فنانات كبار في السن “قلة أدب” وعدم تربية، مشيرة إلى أن التعليقات على أي شيء أصبحت مباحة بسبب السوشيال ميديا بدون أي رقابة.

وأضافت بسنت خلال لقائها مع “إنجي علي” على نجوم إف إم:" أنت بتتكلم في حاجة طبيعة بشرية، مرحلة كلنا بنهتم بيها، متابعة: بأن المجتمع فرض عليها قيود، بيفرض قيود رهيبة كل يوم.

الخوف من الموت

يذكر أن بسنت شوقي قالت في وقت سابق: “أنا مش بخاف من الموت خالص وبشوفه حاجة حلوة جدا، وراحة مش بس علشان الدنيا صعبة ، ولكن إحنا بعد الموت بنرجع تاني للمكان اللي المفروض نكون فيه”.

تصريحات بسنت شوقي 

وأضافت بسنت شوقي خلال لقائها في بودكاست “دوبامين”: “بحس إن الموت فيه السلام النفسي الأبدي وراحة ليا أنا ولكن للقريبين مني بيكون صعب ولكن عندي قناعة أنهم رايحيين في مكان أفضل”.

وأكدت بسنت شوقي أنها تعرضت للكثير من المواقف تسببت في بكائها وعدم نومها، متابعة: “لما بكون مضايقة بنام معيطة وكان في مسلسل كنت عملاه ومكنش عجبني أدائي وكنت مضايقة، وفي فترة كنت مضايقة علشان كان في تنمر مجتمعي على ناس قريبين مني”. 

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بسنت شوقي تكشف عن رأيها في التنمر علي فنانات كبارفي السن بسنت شوقي الفنانة بسنت شوقي إنجي على

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