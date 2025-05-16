أسرة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من إحدى المشاهير (مستند)

أصدرت أسرة عبد الحليم حافظ ، بيانان تكشف فيه حقيقة زواج العندليب الأسمر من إحدى المشاهير، وذلك ردا على إثارة الجدل الذي يخرج من حين لـ آخر حول هذا الأمر.

وأوضحت أسرة العندليب الأسمر من خلال البيان أنه برغم الشائعات التي تخرج من حين لآخر إلا أنهم دائما كانوا ملتزمين الصمت احتراما لجمهوره الكبير، في إشارة منهم للرد على الأكاذيب التي انتشرت وزعمت زواج العندليب.

وأكدت الأسرة أنهم اكتشفوا جوابا مكتوبا بخط الأيدي من إحدى المشاهير، وسط مستندات ومقتنيات عبد الحليم حافظ، وهذا الخطاب أرسلته السيدة الفاضلة لحليم بعد أن قرر إنهاء علاقة الحب التي كانت في بدايتها، ونحن كعائلة لم ننكر أبدًا أنه كان بينهما بداية قصة حب بريئة ومحترمة لم تكتمل.

وأضاف البيان: حليم قرر إنهاء تلك العلاقة لأنه لم يكن في ارتياح، وأصبحت العلاقة بعد ذلك مجرد علاقة صداقة وزمالة عمل يسودها التقدير والاحترام من الطرفين.

وقالت العائلة في البيان، أنه لم يتم نشر هذا الخطاب إلا بعد التحقق منه، وأنه للرد المسبق على المشككين في هوية صاحبة الجواب، يمكنكم مطابقة خط اليد للأستاذة الفاضلة مع أي جوابات أو رسائل أخرى لها.

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