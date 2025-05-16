الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قادة 7 دول أوروبية في بيان مشترك: لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية في غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

 قال قادة  كل من إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا وسلوفينيا في بيان مشترك اليوم الجمعة، إنهم لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث أمام أعينهم في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال بيدرو سانشيز بيريز رئيس الوزراء الإسباني، إنه يجب أن يتوقف قصف المدنيين في غزة فورا والوضع في القطاع لا يطاق.

 

بيريز: نحشد لقرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة 

 وتابع رئيس الوزراء الإسباني: نحشد لقرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة.

واستكمل رئيس الوزراء الإسباني: عدد القادة الذين يرفعون أصواتهم ضد ما يحدث في غزة يتزايد.

وقبل وقت سابق أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن معدل غارات الاحتلال على قطاع غزة اليوم هو غارة كل 4 دقائق، مشيرة إلى أن وتيرة الغارات أعلى حتى من تلك التي سجلت إبان عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة لتوسيع العملية العسكرية.

ليلة دامية في غزة، استشهاد 250 شخصا خلال 36 ساعة

 وأعلنت مستشفيات في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 64 شخصا على الأقل خلال الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ منتصف الليل، مما يرفع عدد الشهداء خلال 36 ساعة إلى 250 شخصا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة اسبانيا النرويج ايسلندا

مواد متعلقة

للمرة الأولى منذ أسابيع، جيش الاحتلال يزعم إدخال وقود وغذاء إلى غزة

سقوط 103 شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأكثر قراءة

الأهلي يخطط لتدعيم هجومه قبل مونديال العالم للأندية

رفعت فياض يكتب: لأول مرة في مصر، كليات بعد الإعدادية لا تمنح البكالوريوس ولن تكون تابعة لأي جامعة.. تمنح شهادة "الدبلوم التكنولوجي المتقدم" بعد 5 سنوات دراسة

22 لاعبا بقائمة الشياطين الحمر لمواجهة البنك الأهلي الحاسمة

خوسيه ريفيرو يبدي قلقه من ضعف لياقة لاعبي الأهلي البدنية

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي للمحترفين 2025

النحاس يستبعد 11 لاعبا من قائمة الفريق في مواجهة البنك الأهلي غدا

قادة 7 دول أوروبية في بيان مشترك: لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية في غزة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع البنك الأهلي.. مانشستر يونايتد ضد توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

دعاء الجمعة لرد الضال وعودة الأشياء المفقودة

المزيد
الجريدة الرسمية