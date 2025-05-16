الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

72 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت مصادر طبية في غزة، عن استشهاد 72 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

الأونروا تشدد على ضرورة رفع الحصار عن غزة

وفي سياق آخر أعلنت وكالة الأونروا، الثلاثاء، أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة بعد 19 شهرا من الصراع والنزوح الجماعي والقيود الصارمة على المساعدات.

وشددت الأونروا، على ضرورة  رفع الحصار عن غزة للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.

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