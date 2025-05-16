للمرة الأولى منذ أسابيع، جيش الاحتلال يزعم إدخال وقود وغذاء إلى غزة

زعم جيش الاحـتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، لأول مرة منذ أسابيع، إدخال وقود وغذاء إلى قطاع غزة.

إدخال وقود وغذاء إلى غزة

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي:" إنه تم إدخال الوقود والمساعدات إلى المستشفيات التي تديرها فرق أجنبية في القطاع"، مؤكدا أن الإمدادات من أجل بقاء المستشفيات الأجنبية وليس لسكان غزة.

ويأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن معدل غارات الاحتلال على قطاع غزة اليوم هو غارة كل 4 دقائق، مشيرة إلى أن وتيرة الغارات أعلى حتى من تلك التي سجلت إبان عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة لتوسيع العملية العسكرية.

ليلة دامية في غزة، استشهاد 250 شخصا خلال 36 ساعة

وأعلنت مستشفيات في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 64 شخصا على الأقل خلال الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ منتصف الليل، مما يرفع عدد الشهداء خلال 36 ساعة إلى 250 شخصا.

وبحسب مصادر طبية، خلال 36 ساعة، سقط 83 شهيدا جنوب القطاع، و5 شهداء وسط القطاع، و11 آخرين في مدينة غزة، و37 شهيدا شمال القطاع.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن 150 مصابا وصلوا إلى مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي.

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